Adobe réaffirme ses objectifs annuels

(AOF) - L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing Adobe a confirmé ses objectifs pour l’exercice 2023. Il cible un bénéfice par action ajusté compris entre 15,15 et 15,45 dollars pour des revenus situés entre 19,1 et 19,3 milliards de dollars. Elle avait présenté ses prévisions à la mi-octobre. Ces objectifs n'intègrent pas l'acquisition de Figma, annoncé en septembre, pour 20 milliards de dollars, et dont la finalisation est attendue l’année prochaine.

Adobe a réalisé au quatrième trimestre clos début décembre un bénéfice net de 1,18 milliard de dollars, ou 2,53 dollars par action, contre 1,23 milliard de dollars ou 2,57 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,60 dollars, dépassant de 10 cents le consensus.

Le chiffre d'affaires a progressé de 10% à 4,53 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. Il est en hausse de 14% à taux de change constants. Les revenus récurrents annualisés (ARR), un indicateur clé du groupe, pour les médias digitaux ont atteint 13,97 milliards, en progression de 576 millions de dollars. L'ARR prédit les revenus sur 12 mois sur la base des abonnements souscrits.

