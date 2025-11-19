Adobe rachète le fournisseur de logiciels Semrush pour 1,9 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources d'approvisionnement et ajout d'éléments de contexte tout au long du texte)

Le fabricant de Photoshop Adobe

ADBE.O va acquérir la plateforme logicielle Semrush SEMR.N dans le cadre d'une transaction de 1,9 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés mercredi.

Adobe paiera 12 dollars par action pour la société, ce qui représente une prime d'environ 77,5 % par rapport au cours de clôture de Semrush mardi. Les actions de Semrush ont bondi de 55 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Semrush conçoit et développe des logiciels qui aident les entreprises à optimiser les moteurs de recherche, les médias sociaux et la publicité numérique.

Cette acquisition potentielle permettrait à Adobe, qui propose des outils tels que Photoshop, InDesign, Acrobat et Illustrator, d'aider les spécialistes du marketing à mieux comprendre comment leurs marques sont perçues par les consommateurs en ligne.

Adobe est devenu un nom familier dans le domaine des logiciels de conception, largement utilisée par les entreprises, les étudiants et les professionnels de la création pour éditer, créer des sites web, des brochures et des graphiques.

Mais les actions de la société ont chuté de plus de 27 % depuis le début de l'année, car elle est confrontée à la pression des investisseurs qui l'incitent à monétiser davantage ses produits et fonctionnalités d'intelligence artificielle, dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur de la conception numérique.

Adobe a déclaré en octobre que ses outils d'édition de vidéos et d'images pouvaient être contrôlés en dialoguant avec eux. Elle a également indiqué qu'elle travaillait avec le créateur de ChatGPT, OpenAI , pour permettre aux utilisateurs de contrôler directement l'une de ses applications par le biais d'un chatbot.