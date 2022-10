Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Adobe: objectifs préliminaires fixés pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 15:10

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une réunion d'analystes, Adobe a affiché mardi soir ses objectifs préliminaires pour l'ensemble de son exercice 2022-23, anticipant un BPA ajusté compris entre 15,15 et 15,45 dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 19,1 et 19,3 milliards.



'Ces cibles tiennent compte des attentes actuelles concernant l'environnement macroéconomique et des vents contraires sur le marché des changes résultant de l'appréciation du dollar par rapport aux devises étrangères', indique-t-il.



L'éditeur de logiciels confirme par ailleurs ses objectifs pour le dernier trimestre de l'exercice en cours, à savoir un BPA non GAAP de l'ordre de 3,50 dollars et un chiffre d'affaires aux alentours de 4,52 milliards de dollars.