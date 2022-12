Adobe nomme un président pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique

(AOF) - Adobe a annoncé la nomination de Luc Dammann au poste de President of EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il dirigera les activités commerciales et opérationnelles d’Adobe pour Adobe Experience Cloud, Adobe Creative Cloud et Adobe Document Cloud, afin d’accompagner les marques dans leur transformation digitale en utilisant le contenu et les données pour créer, personnaliser et dynamiser leurs expériences client.

Luc Dammann a rejoint Adobe en 2016 pour diriger la zone Europe du Sud-Ouest, puis a occupé le poste de Vice President et Managing Director pour l'Europe de l'Ouest. Il a dirigé les relations avec des marques telles que le Real Madrid, Prada, Accor, Stellantis, BNP Paribas et Crédit Agricole, en veillant à ce que chaque expérience client soit diffusée à la bonne personne et au bon moment, indépendamment du canal. Il avait auparavant occupé des postes de directeur général et de responsable des ventes chez de grands éditeurs de logiciels et des start-ups en France et en Europe, où il s'était concentré sur l'amélioration de performances commerciales durables.

AOF - EN SAVOIR PLUS

