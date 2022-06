Adobe : les prévisions ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing Adobe a dévoilé des objectifs décevants. Il a réalisé au deuxième trimestre clos début juin un bénéfice net de 1,18 milliard de dollars, ou 2,49 dollars par action, contre 1,12 milliard de dollars ou 2,32 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,35 dollars, dépassant de 4 cents le consensus.

Le chiffre d'affaires a progressé de 14% pour atteindre le niveau record de 4,39 milliards alors que le consensus le donnait à 4,35 milliards. Les revenus récurrents annualisés (ARR), un indicateur clé du groupe, pour les médias digitaux ont atteint 12,95 milliards, en progression de 464 millions de dollars. L'ARR prédit les revenus sur 12 mois sur la base des abonnements souscrits.

La mauvaise nouvelle de cette publication est venue des prévisions. Pour le troisième trimestre, la société prévoit un bénéfice par action de 3,33 dollars et un chiffre d'affaires de 4,4A milliards. Les analystes escomptent un bénéfice par action de 3,39 dollars et un chiffre d'affaires de 4,51 milliards. Le groupe table par ailleurs sur 430 millions de dollars de nouveaux revenus digitaux récurrents annualisés.

Pour l'ensemble de l'année, Adobe a prévu un bénéfice ajusté de 13,50 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 17,65 milliards de dollars. Wall Street attend un bénéfice de 13,65 dollars pour un chiffre d'affaires de 17,85 milliards de dollars.

Comme éléments pesant sur ses perspectives, le groupe technologique a cité un taux d'imposition réel plus élevé, la poursuite de l'impact de la guerre en Ukraine, sa décision de cesser toute nouvelle vente en Russie et en Biélorussie, mais aussi un impact négatif des changes de 175 millions de dollars au troisième et quatrième trimestre.

