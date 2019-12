Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adobe : le titre s'envole après les résultats et prévisions Cercle Finance • 13/12/2019 à 17:55









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +5% à la Bourse de New York après l'annonce de ses résultats. Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Adobe et remonte son objectif de cours de 350 à 370 dollars, au lendemain de la publication des résultats annuels de l'éditeur de logiciels faisant dire au broker que 'Noël est précoce'. L'éditeur de logiciels d'édition a publié cette nuit des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, marqués notamment par un bénéfice net de 851,9 millions de dollars, contre 678,2 millions au T4 2018. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 2,29 dollars, pour un chiffre d'affaires en hausse de +21% à près de 3 milliards de dollars. 'La réaffirmation des objectifs pour l'exercice 2020 semble maintenant conservatrice', juge l'intermédiaire, notant que 'les trois segments cloud profitent tous de la dynamique séculaire de transformation numérique'. Sur son prochain exercice, Adobe indique viser un chiffre d'affaires de 13,15 milliards de dollars, pour un BPA ajusté de 9,75 dollars. 'Adobe demeure une valeur favorite, avec plus de 90% de revenus récurrents, une croissance de 20% ou plus avec une marge opérationnelle d'environ 40%, ainsi qu'un leadership de marché bien protégé', ajoute le broker.

Valeurs associées ADOBE NASDAQ +4.63%