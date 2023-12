Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adobe: le projet d'acquisition de Figma abandonné information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 15:02









(CercleFinance.com) - Adobe annonce avoir conclu un accord mutuel pour mettre fin à son accord d'acquisition de Figma, initialement annoncé le 15 septembre 2022, une transaction qui devait être financée en numéraire et en actions, pour un montant d'environ 20 milliards de dollars.



Les deux sociétés ont conjointement estimé qu'il n'y avait pas de voie claire pour recevoir les approbations réglementaires nécessaires de la Commission européenne et de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés.



Adobe et Figma ont donc signé un accord de résiliation qui résout toutes les questions en suspens de la transaction, y compris le paiement par le premier au second des frais de résiliation précédemment convenus.





