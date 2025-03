Adobe, Intel, Spirit Airlines...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Adobe

Adobe est attendu en repli à Wall Street après avoir présenté hier soir des prévisions inférieures aux attentes. L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au premier trimestre, clos fin février, un bénéfice net de 1,81 milliard de dollars, ou 4,14 dollars par action, contre 620 millions de dollars ou 1,36 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 5,08 dollars, dépassant de 11 cents le consensus.

Intel

Le fabricant de semi-conducteurs Intel a annoncé la nomination d'un vétéran du secteur au poste de directeur général, Lip-Bu Tan. La nomination sera effective le 18 mars. Intel avait annoncé début décembre le départ à la retraite de son directeur général, Pat Gelsinger, après plus de 40 ans de carrière et sa démission du conseil d'administration.

Spirit Airlines

Spirit Airlines a annoncé sa sortie de restructuration financière : la compagnie aérienne américaine a finalisé une opération de désendettement qui a transformé en actions environ 795 millions de dollars de dette. Avec une dette nettement réduite et une plus grande flexibilité financière, elle se dit "plus solide et mieux positionnée pour sa réussite à long terme". Spirit annonce avoir reçu un investissement en actions de 350 millions de dollars de la part d'investisseurs existants afin de soutenir ses futures initiatives.