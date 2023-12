Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adobe: hausse de près de 19% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Adobe a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté en hausse de 18,6% à 4,27 dollars et un profit d'exploitation ajusté en croissance de 15,8% à 2,34 milliards au titre de son quatrième trimestre comptable, pour des revenus augmentés de 12% à 5,05 milliards de dollars.



Fort d'un BPA ajusté de 16,07 dollars et de revenus en croissance de 10% à plus de 19,4 milliards sur l'exercice écoulé, le groupe anticipe, pour l'année qui commence, des fourchettes-cibles allant respectivement de 17,6 à 18 dollars et de 21,3 à 21,5 milliards.



'La stratégie d'Adobe, son leadership, son innovation, ses talents et sa base de clients globale nous mettent en bonne position pour 2024 et au-delà', commente Shantanu Narayen, le PDG de l'éditeur de logiciels graphiques.





Valeurs associées ADOBE NASDAQ -1.48%