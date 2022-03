Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adobe: hausse de 7% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 10:45









(CercleFinance.com) - Adobe a publié mardi soir, au titre de son premier trimestre 2021-22, un BPA ajusté en croissance de 7% à 3,37 dollars et un profit opérationnel ajusté en hausse de 9% à 1,99 milliard, pour des revenus en progression de 9% à 4,26 milliards de dollars (+17% en comparable).



'Adobe a réalisé des revenus de premier trimestre record, Creative Cloud, Document Cloud et Expérience Cloud continuant de jouer un rôle pivot pour tirer l'économie numérique', souligne son PDG Shantanu Narayen.



Pour le trimestre en cours, l'éditeur de logiciels anticipe un BPA non GAAP de l'ordre de 3,30 dollars, pour des revenus d'environ 4,34 milliards. Il rappelle avoir suspendu début mars toute nouvelle vente de produits ou services en Russie et au Belarus.





Valeurs associées ADOBE NASDAQ +2.90%