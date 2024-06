Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adobe: hausse de 23% du bénéfice par action au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Adobe publie un chiffre d'affaires de 5,3 milliards de dollars au titre de son 2e trimestre fiscal (soit mars-avril-mai), en hausse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, Adobe enregistre un résultat d'exploitation de 1885 millions de dollars, contre 1624 millions de dollars douze mois plus tôt.



Au final, le bénéfice net ressort à 1573 M$ en hausse de 21%, soit un BPA de base de 3,5$, contre 2,83$ un an pus tôt.



Pour le 3e trimestre, Adobe cible un chiffre d'affaires compris entre 5,33 et 5,38 milliards de dollars, pour un BPA ajusté de 4,5 à 4,55$.



Sur l'ensemble de l'exercice, le spécialiste de l'informatique vise un chiffre d'affaires de 21,4 à 21,5 milliards de dollars, ainsi qu'un BPA ajusté de 18 à 18,2$.







Valeurs associées ADOBE 458.74 USD NASDAQ -0.25%