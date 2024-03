Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adobe: hausse de 18% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Adobe a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en hausse de 18% à 4,48 dollars et un profit d'exploitation ajusté en croissance de 16% à 2,47 milliards au titre de son premier trimestre comptable, pour des revenus augmentés de 11% à 5,18 milliards de dollars.



Pour son deuxième trimestre, l'éditeur de logiciels graphiques anticipe un BPA ajusté entre 4,35 et 4,40 dollars, ainsi que des revenus entre 5,25 et 5,30 milliards, sur la base de ses attentes actuelles pour l'environnement macroéconomique et de changes.



'Du fait de notre forte trajectoire de croissance et de rentabilité, nous annonçons un nouveau programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars, démontrant notre engagement continu à rémunérer nos actionnaires', indique son CFO Dan Durn.





