Adobe: hausse de 14% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Adobe publie au titre de son dernier trimestre 2020-21, un BPA ajusté en croissance de 14% à 3,20 dollars et un profit opérationnel ajusté en hausse de 21% à 1,86 milliard, pour un chiffre d'affaires en progression de 20% à 4,11 milliards de dollars.



Ayant engrangé un BPA ajusté de 12,48 dollars et un chiffre d'affaires en croissance de 23% à près de 15,8 milliards sur l'exercice écoulé, l'éditeur de logiciels vise respectivement environ 13,70 dollars et autour de 17,9 milliards pour 2021-22.



'Avec un marché adressable estimé à 205 milliards de dollars, nous sommes bien placés pour une croissance significative dans les années à venir avec nos produits et plateformes en pointe du secteur', affirme le directeur financier Dan Durn.





Valeurs associées ADOBE NASDAQ -8.44%