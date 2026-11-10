Adobe et Google approfondissent leur partenariat

À l'occasion de la conférence Adobe MAX, Adobe et Google annoncent un élargissement de leur partenariat stratégique visant à intégrer davantage les outils de création et de productivité d'Adobe aux produits de Google, ainsi que les modèles d'IA de Google aux applications d'Adobe.

Dans ce cadre, Acrobat sera intégré à Google Workspace, via Google Drive et Gmail. Adobe étendra également ses connecteurs dans Gemini et Gemini Enterprise à Acrobat et à d'autres outils créatifs, tout en proposant ses solutions de création dans le mode IA de Google Search.

Parallèlement, les derniers modèles de génération d'images et de vidéos de Google seront intégrés à Adobe Firefly, Photoshop, Premiere et Adobe Express. Les modèles de la famille Gemini contribueront également à alimenter les fonctionnalités d'IA d'Acrobat.

L'éditeur de logiciels de création de contenus visuels collaborera en outre avec Google DeepMind au développement de nouvelles fonctionnalités de retouche d'images reposant sur l'IA, en commençant par Photoshop.

Ce partenariat vise à proposer des processus de travail plus fluides et intégrés, permettant aux créateurs, aux professionnels de la création et aux entreprises de concrétiser plus rapidement leurs idées et de produire des contenus de meilleure qualité.

Les deux groupes entendent notamment réduire la nécessité de passer d'une application à l'autre pour mener à bien un projet, en intégrant les outils d'Adobe aux services de productivité de Google et les technologies d'IA de Google aux applications d'Adobe.