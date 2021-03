Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adobe : en recul malgré un relèvement d'objectifs Cercle Finance • 24/03/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Adobe recule de 2% en dépit d'un relèvement, mardi soir, des objectifs pour son exercice 2020-21, l'éditeur de logiciels tablant désormais sur un BPA ajusté de l'ordre de 11,85 dollars pour un chiffre d'affaires d'environ 15,45 milliards. Sur les trois premiers mois de l'exercice, il a réalisé un BPA ajusté en croissance de 38% à 3,14 dollars, dépassant sensiblement le consensus, pour un chiffre d'affaires en progression de 26% au niveau record de 3,91 milliards. A cette occasion, Adobe a fait part de l'intention de son directeur financier (CFO), John Murphy, de quitter ses fonctions cette année. Il restera en poste le temps de lui trouver un successeur pour assurer une transition ordonnée.

Valeurs associées ADOBE NASDAQ -1.29%