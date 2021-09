Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adobe : croissance de 21% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 14:28









(CercleFinance.com) - Adobe a publié mardi soir au titre de son troisième trimestre comptable, un BPA ajusté en croissance de 21% à 3,11 dollars et un profit opérationnel ajusté de 1,81 milliard, pour un chiffre d'affaires en progression de 22% à 3,94 milliards de dollars. 'Adobe a réalisé un nouveau trimestre exceptionnel, alors que Creative Cloud, Document Cloud et Experience Cloud continuent de transformer l'apprentissage et la conduite des affaires dans un monde numérisé', commente son CEO Shantanu Narayen. Pour son dernier trimestre 2020-21, l'éditeur de logiciels déclare tabler sur un BPA ajusté de l'ordre de 3,18 dollars et un chiffre d'affaires d'environ 4,07 milliards, en tenant compte des conditions macroéconomiques actuelles et de la vigueur de fin d'année attendue.

Valeurs associées ADOBE NASDAQ -2.81%