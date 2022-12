Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adobe: croissance de 12% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Adobe a publié jeudi soir, au titre de son dernier trimestre 2021-22, un BPA ajusté en croissance de 12% à 3,60 dollars et un profit opérationnel ajusté en hausse de 9% à 2,02 milliards, pour des revenus en progression de 10% à 4,52 milliards (+14% à change constant).



Affichant ainsi sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté de 13,71 dollars et des revenus de 17,61 milliards, il déclare anticiper, pour celui qui commence, des fourchettes-cibles allant respectivement de 15,15 à 15,45 dollars et de 19,1 à 19,3 milliards.



'Une forte demande pour nos offres, une innovation en tête du secteur et un historique de croissance nous mettent en bonne position pour capturer les opportunités massives en 2023 et au-delà', juge Shantanu Narayen, le PDG de l'éditeur de logiciels.





