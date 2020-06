Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adobe : consensus battu au 2e trimestre Cercle Finance • 12/06/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels Adobe a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté de 2,45 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, dépassant d'une dizaine de cents le consensus, pour des revenus en croissance de 14% pour atteindre un record à 3,13 milliards de dollars. 'Le changement tectonique vers le 'tout numérique' dans l'ensemble des segments de clientèle dans le monde servira de vent favorable à nos initiatives de croissance alors que nous émergeons de cette crise', estime son directeur général Shantanu Narayen.

Valeurs associées ADOBE NASDAQ -4.71%