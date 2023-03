Adobe : chiffre d'affaires record au premier trimestre 2023

(AOF) - Entreprise informatique éditant des logiciels graphiques, Adobe indique au premier trimestre 2023 que le résultat d'exploitation GAAP était de 1,59 milliards de dollars et le résultat d'exploitation non-GAAP de 2,13 milliards de dollars. Le revenu net GAAP était de 1,25 milliard de dollars et le revenu net non-GAAP était de 1,75 milliard de dollars. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 2,71 dollars sur la base des GAAP et à 3,80 dollars sur la base des non-GAAP. Son chiffre d'affaires est de 4,66 milliards de dollars sur cette période.

Ce chiffre d'affaires représente une croissance de 9 % d'une année sur l'autre ou de 13 % à taux de change constant. "Adobe a enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre et nous revoyons nos objectifs annuels à la hausse ", a déclaré Shantanu Narayen, le PDG d'Adobe.

Les flux de trésorerie du groupe provenant des opérations se sont élevés à 1,69 milliard de dollars.

Les obligations de performance restantes à la fin du trimestre s'élevaient à 15,21 milliards de dollars.

Adobe a racheté environ 5 millions d'actions au cours de ce trimestre.

