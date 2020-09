Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adobe : BPA meilleur que prévu au 3e trimestre Cercle Finance • 16/09/2020 à 13:42









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels Adobe a dévoilé mardi soir un BPA ajusté en croissance de 25% à 2,57 dollars au titre de son troisième trimestre comptable, dépassant d'une quinzaine de cents l'estimation moyenne des analystes. En progression de 14%, ses revenus ont atteint un record de 3,23 milliards de dollars, avec notamment une hausse de 19% des revenus de son segment digital media, dans un environnement macroéconomique difficile. Pour le trimestre en cours, Adobe déclare anticiper un BPA ajusté de l'ordre de 2,64 dollars et un chiffre d'affaires d'environ 3,35 milliards de dollars, avec une croissance d'environ 18% pour les revenus du segment digital media.

Valeurs associées ADOBE NASDAQ -3.15%