Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adobe : au 4e trimestre, le BPA dépasse le consensus Cercle Finance • 10/12/2020 à 18:21









(CercleFinance.com) - A l'issue du 4e trimestre de son exercice 2020, Adobe a enregistré un chiffre d'affaires de 3,42 milliards de dollars, en progression de 14% par rapport à la même période un an plus tôt (2,99 milliards de dollars). Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 12,86 milliards de dollars, en progression de 15% par rapport à l'exercice précédent. Au 4e trimestre, le revenu net non-GAAP s'établit à 1,36 milliard de dollars, contre 1,11 milliard un an plus tôt, soit un BPA ajusté de 2,81 dollars, supérieur au consensus.

Valeurs associées ADOBE NASDAQ -1.63%