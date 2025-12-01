Adobe Analytics prévoit que les dépenses du Cyber Monday atteindront 14,2 milliards de dollars aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails à partir du paragraphe 3)

Les consommateurs américains devraient dépenser 14,2 milliards de dollars lors du Cyber Monday, selon un rapport d'Adobe Analytics, car les consommateurs au budget serré profitent des réductions en ligne.

Les Américains dépenseront 6,3 % de plus en ligne par rapport à l'année précédente lors du Cyber Monday, qui est traditionnellement considéré comme la plus grande journée d'achat en ligne du pays, marquant la fin du week-end d'achats de Thanksgiving.

Cette hausse fait suite aux 11,8 milliards de dollars dépensés en ligne lors du Black Friday , selon Adobe Analytics, qui comptabilise 1 000 milliards de visites sur les sites web de vente au détail en ligne.

Selon Adobe, plus de la moitié des dépenses en ligne devraient concerner trois catégories : l' électronique, l'habillement et l'ameublement . Les Américains cherchent à terminer leurs achats pour les fêtes de fin d'année tout en étant confrontés à des budgets serrés et à des prix de plus en plus élevés.

Les détaillants utilisent l'intelligence artificielle pour attirer les acheteurs. Les outils d'achat alimentés par l'IA se sont multipliés pendant les fêtes de fin d'année, les consommateurs évitant les magasins bondés et s'en remettant à des robots de conversation pour vérifier les prix et dénicher des bonnes affaires, alors qu'ils s'inquiètent de l'augmentation des coûts due aux droits de douane.

Le trafic généré par l'IA sur les sites de vente au détail américains devrait augmenter de 670 % par rapport à l'année dernière, a déclaré Adobe, alors que des outils d'intelligence artificielle tels que Sparky de Walmart ou Rufus d'Amazon n'avaient pas encore été lancés.