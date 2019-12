Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ado Properties : stable, un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 18/12/2019 à 14:58









(CercleFinance.com) - Le titre Ado Properties est stable ce matin, alors que l'analyste Jefferies, réagissant au projet de fusion du groupe avec Adler Real Estate et, par la suite, Consus Real Estate, annonce ce jour revoir à la baisse sa recommandation sur le titre du gestionnaire d'actifs immobiliers résidentiels. Jefferies passe en effet d'achat à 'conserver' sur le titre, estimant qu'il ne s'agit 'pas d'un bon deal pour Ado Properties'. Le broker revoit également largement à la baisse son objectif de cours sur le titre. Celui-ci passe en effet de 46 à 35 euros.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.