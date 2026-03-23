ADNOC Gas des Émirats arabes unis ajuste sa production de GNL en réponse aux perturbations du transport maritime

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La filiale gazière d'ADNOC, la société pétrolière publique d'Abou Dhabi, a déclaré lundi qu'elle avait procédé à des ajustements temporaires de sa production de gaz naturel liquéfié et de liquides commercialisés à l'exportation en réponse aux perturbations continues du transport maritime dans le détroit d'Ormuz.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran s'est fortement intensifiée au cours du week-end après que le président Donald Trump a menacé d'"anéantir" les centrales électriques iraniennes dans les 48 heures si Téhéran ne rouvrait pas complètement la voie navigable.En réponse, les responsables iraniens ont déclaré qu'en cas de frappe, ils fermeraient complètement le détroit et riposteraient en détruisant les infrastructures d'énergie et de dessalement dans toute la région.

ADNOC Gas ADNOCGAS.AD "collabore activement avec ses clients et ses partenaires, transaction par transaction, afin de respecter ses engagements dans la mesure du possible", a déclaré la société dans un communiqué boursier.

Elle n'a pas fourni d'autres détails sur la production. L'installation de Das Island, d'une capacité de 6 millions de tonnes de GNL par an, se trouve à l'intérieur du golfe, de sorte que les pétroliers doivent passer par le détroit d'Ormuz pour l'atteindre.

"Les opérations se poursuivent en toute sécurité sur l'ensemble des actifs d'ADNOC Gas plc", a déclaré ADNOC Gas. "Suite à la chute de débris près de

certaines installations, les inspections ont confirmé qu'il n'y avait pas de blessés et qu'il n'y avait pas d'impact sur l'intégrité des processus de traitement principaux."

Le complexe de traitement de gaz Habshan , l'un des plus grands au monde avec une capacité de 6,1 milliards de pieds cubes standard par jour, a été fermé le 19 mars après deux incidents dus à la chute de débris suite à l'interception réussie d'un missile.

L'Iran a lancé une vague d'attaques contre les installations énergétiques du Golfe après qu'Israël a attaqué South Pars, le principal champ gazier de l'Iran, le 18 mars.