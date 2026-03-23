 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ADNOC Gas des Émirats arabes unis ajuste sa production de GNL en réponse aux perturbations du transport maritime
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 06:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La filiale gazière d'ADNOC, la société pétrolière publique d'Abou Dhabi, a déclaré lundi qu'elle avait procédé à des ajustements temporaires de sa production de gaz naturel liquéfié et de liquides commercialisés à l'exportation en réponse aux perturbations continues du transport maritime dans le détroit d'Ormuz.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran s'est fortement intensifiée au cours du week-end après que le président Donald Trump a menacé d'"anéantir" les centrales électriques iraniennes dans les 48 heures si Téhéran ne rouvrait pas complètement la voie navigable.En réponse, les responsables iraniens ont déclaré qu'en cas de frappe, ils fermeraient complètement le détroit et riposteraient en détruisant les infrastructures d'énergie et de dessalement dans toute la région.

ADNOC Gas ADNOCGAS.AD "collabore activement avec ses clients et ses partenaires, transaction par transaction, afin de respecter ses engagements dans la mesure du possible", a déclaré la société dans un communiqué boursier.

Elle n'a pas fourni d'autres détails sur la production. L'installation de Das Island, d'une capacité de 6 millions de tonnes de GNL par an, se trouve à l'intérieur du golfe, de sorte que les pétroliers doivent passer par le détroit d'Ormuz pour l'atteindre.

"Les opérations se poursuivent en toute sécurité sur l'ensemble des actifs d'ADNOC Gas plc", a déclaré ADNOC Gas. "Suite à la chute de débris près de

certaines installations, les inspections ont confirmé qu'il n'y avait pas de blessés et qu'il n'y avait pas d'impact sur l'intégrité des processus de traitement principaux."

Le complexe de traitement de gaz Habshan , l'un des plus grands au monde avec une capacité de 6,1 milliards de pieds cubes standard par jour, a été fermé le 19 mars après deux incidents dus à la chute de débris suite à l'interception réussie d'un missile.

L'Iran a lancé une vague d'attaques contre les installations énergétiques du Golfe après qu'Israël a attaqué South Pars, le principal champ gazier de l'Iran, le 18 mars.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
113,68 USD Ice Europ +5,66%
Pétrole WTI
100,30 USD Ice Europ +3,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • VIRBAC SA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    VIRBAC SA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 23.03.2026 07:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • CREDIT AGRICOLE : La tendance baissière peut reprendre
    CREDIT AGRICOLE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 23.03.2026 07:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • UBISOFT : Retour possible sur les supports
    UBISOFT : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 23.03.2026 07:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA : Baissier mais survendu
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 23.03.2026 07:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank