ADM va augmenter sa capacité de trituration des graines oléagineuses en Amérique du Nord

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Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N a annoncé jeudi qu'il allait investir dans l'extension de ses capacités de trituration des graines oléagineuses en Amérique du Nord afin de répondre à la demande croissante en carburants renouvelables et en huiles végétales. La société a indiqué que les projets d’extension de ses sites de Frankfort (Indiana), Deerfield (Missouri), Lincoln (Nebraska) et Spiritwood (Dakota du Nord) devraient être achevés entre mi-2028 et début 2029, permettant ainsi de dégager une capacité annuellede trituration de graines oléagineuses d’environ 700 000 tonnes métriques.

Ces travaux comprendront l’agrandissement des capacités de stockage, la modernisation des équipements et des changements opérationnels visant à accroître le débit.

Selon la société, cette expansion générerait une demande supplémentaire de plus de 25 millions de boisseaux de graines oléagineuses cultivées aux États-Unis chaque année. ADM n’a pas divulgué les détails financiers de ces investissements.