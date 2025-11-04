ADM réduit ses perspectives de bénéfices pour 2025 en raison de la baisse des marges de trituration ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails et d'informations générales)

Archer-Daniels-Midland ADM.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de bénéfices pour l'année 2025 après que la baisse des marges de trituration et les retards de la politique américaine en matière de biocarburants ont pesé sur les résultats, ce qui a fait chuter les actions du négociant en céréales de près de 11 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Les principaux transformateurs agricoles du monde, dont ADM, sont confrontés à des défis tels que la volatilité des cycles des matières premières, la faiblesse des prix des récoltes et l'incertitude des politiques énergétiques.

Le report des décisions politiques américaines en matière de biocarburants, notamment en ce qui concerne les exigences de mélange de carburants renouvelables dans le cadre de la norme sur les carburants renouvelables (Renewable Fuel Standard), a freiné la demande d'huile de soja et d'autres matières premières.

Cette situation a pesé sur les marges de trituration et de raffinage de l'unité Ag Services and Oilseeds, entraînant une baisse de 21 % du bénéfice d'exploitation, qui s'établit à 379 millions de dollars dans ce secteur.

Les inquiétudes commerciales alimentées par les droits de douane généralisés du président américain Donald Trump ont également perturbé les flux commerciaux, notamment en interrompant les achats chinois de soja américain et d'autres produits agricoles, ce qui a fait chuter les prix des cultures à des niveaux planchers pluriannuels.

Cependant, la société a déclaré qu'elle voyait la clarté des politiques et l'amélioration des flux commerciaux mondiaux soutenir la croissance en 2026.

"Nous nous attendons à ce que la clarté de la politique en matière de biocarburants et l'évolution de la politique commerciale fournissent des signaux de demande pour notre industrie", a déclaré Juan Luciano, directeur général d'ADM.

ADM prévoit désormais un bénéfice ajusté de 3,25 à 3,50 dollars par action pour 2025, en baisse par rapport à sa prévision précédente d'environ 4,00 dollars et en dessous de l'estimation des analystes de 3,79 dollars par action.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 92 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant l'estimation moyenne de 85 cents, selon les données compilées par LSEG.