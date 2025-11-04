ADM réduit ses perspectives de bénéfices pour 2025 en raison de la baisse des marges de trituration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement de l'introduction et ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Archer-Daniels-Midland Co ADM.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de bénéfices pour l'année 2025, citant des marges de trituration plus faibles et un retard dans la politique américaine en matière de biocarburants, ce qui a fait chuter les actions du négociant en céréales de 8,5 % dans les échanges de pré-marché.

ADM prévoit désormais un bénéfice ajusté de 3,25 à 3,50 dollars par action pour 2025, en baisse par rapport à sa prévision précédente d'environ 4,00 dollars. Toutefois, la société a déclaré que la clarté des politiques et l'amélioration des flux commerciaux mondiaux soutiendraient la croissance en 2026.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 92 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant l'estimation moyenne de 85 cents, selon les données compilées par LSEG.

Les perspectives d'ADM soulignent la façon dont les plus grands transformateurs agricoles du monde sont pressés par la volatilité des politiques en matière de biocarburants et la faiblesse des flux commerciaux mondiaux, même si la demande régulière d'éthanol et la discipline en matière de coûts aident à amortir les bénéfices.