ADM réduit ses perspectives de bénéfices pour 2025 en raison de l'incertitude liée aux biocarburants et au commerce ; les actions chutent

Réduction des prévisions de BPA ajusté pour 2025 à 3,25-3,50 $ contre 4,00 $ auparavant

BPA ajusté du 3ème trimestre: 92 cents contre 85 cents prévus

La société prévoit un rebond des bénéfices en 2026

Archer-Daniels-Midland ADM.N a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025 pour un troisième trimestre consécutif, mardi, alors que l'incertitude de la politique américaine en matière de biocarburants et les perturbations du commerce mondial ont exercé une pression sur les marges de trituration des oléagineux, ce qui a entraîné une baisse de 8 % de ses actions dans les échanges avant le marché.

ADM et ses homologues de l'agroalimentaire ont vu leurs bénéfices s'éroder au cours des derniers trimestres en raison de l'abondance des récoltes mondiales et des bouleversements du marché des matières premières qui ont amoindri les marges.

Les menaces de droits de douane du président américain Donald Trump et le décalage des échéances ont créé des difficultés supplémentaires pour les négociants en grains mondiaux comme ADM, notamment en stoppant les achats chinois de soja américain et d'autres produits agricoles qui ont fait chuter les prix des récoltes à des niveaux planchers sur plusieurs années.

Le report des décisions relatives à la politique américaine en matière de biocarburants , notamment en ce qui concerne les exigences en matière de mélange de carburants renouvelables dans le cadre de la norme américaine sur les carburants renouvelables, a ralenti l'utilisation de matières premières telles que l'huile de soja produite dans les usines de transformation d'ADM.

ADM PRÉVOIT UN REBOND DES BÉNÉFICES EN 2026

Le bénéfice du segment des services agricoles et des graines oléagineuses d'ADM, sa plus grande division, a chuté de 21 % au troisième trimestre pour atteindre 379 millions de dollars. Les bénéfices de l'activité de broyage ont chuté de 93 % au cours du trimestre.

ADM a déclaré qu'elle prévoyait un bénéfice ajusté de 3,25 à 3,50 dollars par action pour 2025, en baisse par rapport à sa prévision précédente d'environ 4,00 dollars et en dessous de l'estimation des analystes de 3,79 dollars par action.

Toutefois, la société prévoit un rebond des bénéfices en 2026 grâce aux propositions de l'administration Trump en faveur d'une utilisation accrue des biocarburants et d'un apaisement des tensions commerciales avec la Chine.

La semaine dernière, Trump et le président chinois Xi Jinping ont convenu de réduire certains droits de douane et d'autres obstacles commerciaux, et la Chine s'est engagée à reprendre les achats de soja américain après les avoir évités pendant des mois.

"Nous nous attendons à ce que la clarté de la politique en matière de biocarburants et l'évolution de la politique commerciale fournissent des signaux de demande pour notre industrie", a déclaré le directeur général Juan Luciano.

Dans une note de recherche, les analystes d'UBS ont déclaré: "Nous continuons à penser que 2026 se présente très bien pour ADM, avec des RVO plus élevés (les mandats de biocarburants) entraînant une demande supplémentaire pour l'huile de soja."

ADM a déclaré un bénéfice ajusté de 92 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, un plus bas en six ans pour le trimestre, mais supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 85 cents, selon les données compilées par LSEG.