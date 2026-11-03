ADM dépasse les prévisions trimestrielles et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à des marges de transformation plus élevées

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(Ajout: le bénéfice du segment des services agricoles et des oléagineux est inférieur aux attentes; ajout: commentaires d'ADM sur l'environnement de marché pour 2027; ajout: cours de l'action)

par Katha Kalia et Karl Plume

Archer-Daniels-Midland a dépassé mardi les estimations de résultats du troisième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année pour le troisième trimestre consécutif , grâce aux solides marges de transformation des oléagineux dans l'ensemble de ses activités.

Le négociant et transformateur de céréales basé à Chicago a relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 5,50 et 5,80 dollars, contre une fourchette précédente de 5,15 à 5,60 dollars.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les prix du maïs et du soja aux États-Unis ont bondi depuis le début de la guerre contre l’Iran, incitant les agriculteurs à accélérer la vente des stocks de céréales issus de la récolte de l’année dernière, après avoir retenu leurs approvisionnements pendant des mois en raison de la faiblesse des prix du marché.

* Le conflit a également entraîné une forte hausse des prix du pétrole brut, stimulant la demande de matières premières pour les biocarburants et soutenant les prix des cultures telles que le maïs et le soja, utilisées pour produire des carburants renouvelables.

* Le résultat d’exploitation de son segment « Services agricoles et oléagineux », son plus important, a plus que doublé au cours du trimestre considéré pour atteindre 778 millions de dollars. Ce résultat est toutefois inférieur aux prévisions consensuelles des analystes, qui s’élevaient à 842 millions de dollars, selon JPMorgan.

* Cette division regroupe les activités mondiales de négoce, de transport et de stockage des cultures, ainsi que de transformation des oléagineux de l’entreprise.

* L’activité de trituration, qui s’approvisionne en graines oléagineuses auprès des agriculteurs et les transforme en produits destinés aux marchés alimentaires, de l’alimentation animale et industriels, a enregistré un bénéfice de 311 millions de dollars, contre 13 millions de dollars un an plus tôt.

* La société a annoncé un bénéfice ajusté de 1,77 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 1,60 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* ADM et ses concurrents du secteur agroalimentaire, tels que Bunge BG.N et la société privée Cargill, ont continué à bénéficier de politiques favorables en matière de mélange de biocarburants. La société ne s’attend pas à un « changement fondamental » des politiques américaines en matière de biocarburants après les élections de mi-mandat de mardi, a déclaré Juan Luciano, directeur général d’ADM, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

* ADM a indiqué s'attendre à ce que l'environnement macroéconomique « constructif » qui a soutenu ses résultats en 2026 se poursuive en 2027. Les résultats de l'année prochaine devraient se situer « dans une fourchette similaire à celle de 2026, à quelques variations près », a précisé M. Luciano.

* L'action ADM reculait de 5,5 % en début de séance, à 71,60 dollars par action.