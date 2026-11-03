ADM dépasse les prévisions trimestrielles et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à des marges de transformation plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Archer-Daniels-Midland a dépassé mardi les estimations de résultats pour le troisième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, grâce aux marges élevées réalisées dans la transformation des graines oléagineuses dans l'ensemble de ses activités.

Le négociant et transformateur de céréales basé à Chicago a relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 5,5 et 5,8 dollars , contre une fourchette précédente de 5,15 à 5,6 dollars .

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les prix du maïs et du soja aux États-Unis ont flambé depuis le début de la guerre contre l’Iran, incitant les agriculteurs à accélérer la vente des stocks de céréales issus de la récolte de l’année dernière, après avoir retenu leurs approvisionnements pendant des mois en raison de la faiblesse des prix du marché

* Le conflit a également entraîné une forte hausse des prix du pétrole brut, stimulant la demande en matières premières pour les biocarburants et soutenant les prix des cultures telles que le maïs et le soja, utilisées pour produire des carburants renouvelables

* Le résultat d’exploitation de son segment des services agricoles et des oléagineux, son plus important segment, a plus que doublé au cours du trimestre considéré, pour atteindre 778 millions de dollars

* Cette division regroupe les activités mondiales de négoce, de transport et de stockage des récoltes, ainsi que de transformation des oléagineux de la société

* L’activité de trituration, qui s’approvisionne en oléagineux et en céréales auprès des agriculteurs et les transforme en produits destinés aux marchés de l’alimentation, de l’alimentation animale et de l’industrie, a enregistré un bénéfice de 311 millions de dollars , contre 13 millions de dollars un an plus tôt.

* La société a annoncé un bénéfice ajusté de 1,77 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 1,60 dollar par action, selon les données compilées par LSEG