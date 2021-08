Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADLPerformance : croissance accélérée au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 07:45









(CercleFinance.com) - ADLPerformance annonce avoir accéléré sa croissance au deuxième trimestre 2021, réalisant un chiffre d'affaires de 37,7 millions d'euros, en progression de 29,1% par rapport à la même période en 2020 et de 12,9% par rapport à celle de 2019. À l'issue du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 75,5 millions d'euros, en progression de 16,4% en comparaison annuelle, pour un volume d'affaires brut en hausse de 10,7% de 151,2 millions et une marge brute en croissance de 12% à 63,9 millions. Le groupe optimise ses investissements commerciaux dans ses activités magazines et assurances afin de renforcer ses portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Il a pour ambition de devenir un leader européen du data marketing à l'horizon 2025.

Valeurs associées ADLPARTNER Euronext Paris 0.00%