Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ADLPartner : croissance de 11% du CA annuel Cercle Finance • 02/03/2020 à 14:27









(CercleFinance.com) - ADLPartner annonce avoir enregistré pour l'exercice 2019 un chiffre d'affaires de 138,6 millions d'euros, en croissance de 10,9%, et un volume d'affaires brut de 287,8 millions d'euros, en progression de 4,2%. Le groupe annonce par ailleurs l'acquisition des actifs d'Ividence, société AdTech spécialisée dans la publicité native, lui permettant 'de renforcer son positionnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur du marketing digital'.

Valeurs associées ADLPARTNER Euronext Paris +1.18%