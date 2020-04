Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas : suspension des rachats d'actions en 2020 Cercle Finance • 01/04/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le fournisseur d'articles de sport Adidas a annoncé mardi soir la suspension de ses rachats d'actions pour le reste de l'année, de façon à préserver sa flexibilité financière face à la pandémie de coronavirus. Ainsi, l'Allemand ne déploiera pas le montant d'un milliard d'euros qu'il avait l'intention de débourser à fins de rachats de titres en 2020. Pour rappel, il a fermé il y a deux semaines ses points de vente en Europe et en Amérique du Nord.

Valeurs associées ADIDAS XETRA -3.79%