Adidas subit une baisse de son activité en Chine

Ces dernières années, les Français ont simplifié leurs routines beauté, ce qui s'est traduit par une baisse de leurs dépenses. Selon Kantar, le poids de l'hygiène-beauté dans les dépenses de produits de grande consommation n'a cessé de diminuer ces cinq dernières années, passant sous la barre des 10%. Ainsi en 2021, les dépenses d'hygiène-beauté ont pesé pour 8,5%. Pour le panéliste NielsenIQ, le développement du télétravail pénalise le secteur car les télétravailleurs diminuent deux fois plus rapidement leurs achats d'hygiène-beauté que la moyenne des français. Cette tendance risque de perdurer en 2022. A cela s'ajoute un autre facteur négatif : avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les Français vont certainement réaliser des arbitrages dans leurs dépenses, qui pourraient se faire aux dépens de l'hygiène-beauté.

AOF - EN SAVOIR PLUS

"L'environnement macroéconomique, en particulier en Chine, reste difficile. La reprise sur ce marché est - en raison de la persistance des restrictions liées au covid-19 - plus lente que prévu. Et nous devons tenir compte d'un ralentissement potentiel des dépenses de consommation sur tous les autres marchés pour le reste de l'année", a indiqué un communiqué du groupe.

Adidas a réduit ses prévisions 2022, visant désormais une marge opérationnelle de 7% (contre 9,4% précédemment) et un bénéfice net opérationnel de 1,3 milliard d'euros, contre entre 1,8 et 1,9 auparavant.

(AOF) - Adidas, l'équipementier sportif allemand, a publié ses comptes détaillés du deuxième trimestre d'où ressort un bénéfice net en recul de 24,2 % à 309 millions d'euros. Sur cette même période, le chiffre d'affaires, en progression de 4 % à changes constants s'établit à 5,6 milliards d'euros, porté par la hausse de la demande occidentale. Cependant, la marque aux trois bandes a accusé une baisse de ses ventes en Chine, de l'ordre de 35 % à changes constants, en raison des restrictions liées au Covid-19.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.