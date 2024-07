Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: révision à la hausse des prévisions 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a augmenté de 9 % pour atteindre 5,822 milliards d'euros (contre 5,343 milliards d'euros en 2023), l'évolution des taux de change ayant entraîné un effet de conversion défavorable. Le chiffre d'affaires neutre en devises a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente.



La marge brute au deuxième trimestre a atteint un niveau de 50,8 % (contre 50,9 % en 2023). Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 346 millions d'euros (contre 176 millions d'euros en 2023), soit une marge d'exploitation de 5,9 % (3,3 % en 2023).



Le bénéfice net des activités poursuivies s'est élevé à 211 millions d'euros (2023 : 96 millions d'euros), tandis que le BPA de base des activités poursuivies a augmenté à 1,09 euro (2023 : 0,48 euro).



Au premier semestre 2024, les revenus ont augmenté de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente. En euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % pour atteindre 11,280 milliards d'euros au premier semestre 2024 (2023 : 10,617 milliards d'euros). Le résultat net des activités poursuivies a augmenté à 382 millions d'euros (contre 73 millions d'euros en 2023), tandis que le bénéfice par action de base et dilué des activités poursuivies a augmenté à 2,05 euros (contre 0,29 euro en 2023).



adidas s'attend désormais à ce que les revenus augmentent à un taux élevé à un chiffre en 2024. Le groupe s'attendait auparavant à un taux moyen à élevé à un chiffre. Le bénéfice d'exploitation devrait désormais atteindre un niveau d'environ 1,0 milliard d'euros (contre environ 700 millions d'euros auparavant).





