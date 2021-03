Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas : retour à la croissance escompté en 2021 Cercle Finance • 10/03/2021 à 09:31









(CercleFinance.com) - adidas a annoncé mercredi qu'il comptait renouer avec la croissance en 2021 après avoir signé une 'solide fin d'année' sur l'exercice écoulé. L'équipementier sportif allemand dit anticiper une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 15% et 20% hors effets de change cette année, après une baisse de 14% de l'activité en 2020. Son bénéfice net devrait de son côté progresser pour s'établir entre 1,25 et 1,45 milliard d'euros, à comparer avec un profit de seulement 440 millions d'euros dégagé l'an dernier. Au quatrième trimestre 2020, ses ventes à taux de change constants ont rebondi de 1%, en dépit d'une activité toujours déprimée en Europe, tandis que le bénéfice net est ressorti à 138 millions d'euros, à comparer avec 181 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent. adidas - qui a récemment annoncé son intention de se séparer de la marque Reebok - a prévu de dévoiler dans la journée son nouveau plan stratégique à horizon 2025. En attendant, l'action progressait de 1,1% mercredi matin signant la deuxième plus forte hausse de l'indice DAX.

Valeurs associées ADIDAS XETRA +3.36%