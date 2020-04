Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas : résultats au T1 très impactés par le covid-19 Cercle Finance • 27/04/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Adidas publie un bénéfice net des opérations poursuivies en chute de 97% à 20 millions d'euros pour le premier trimestre 2020, soit 0,13 cent par action, BPA inférieur de 70 centimes au consensus de marché. Le fournisseur d'articles de sport se dit ainsi largement impacté par l'épidémie de coronavirus. Adidas a vu sa marge opérationnelle tomber à 1,4%, pour des revenus en baisse de 19% à près de 4,8 milliards d'euros. 'Nos résultats pour le premier trimestre témoignent des graves défis que l'épidémie mondiale de coronavirus pose même pour les entreprises en bonne santé', a regretté Kasper Rorsted, PDG d'Adidas.

Valeurs associées ADIDAS XETRA +4.53%