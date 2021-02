Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas : reprise des paiements de dividendes Cercle Finance • 22/02/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Adidas indique que son conseil d'administration a décidé de reprendre les paiements de dividendes, suite à une série de mesures de financement que le fournisseur allemand d'articles de sport a réalisée avec succès au cours de l'année écoulée. Sous réserve de l'approbation du conseil de surveillance, il proposera ainsi aux actionnaires de verser un dividende de trois euros par action à dividende pour l'exercice 2020, lors de l'assemblée générale du 12 mai. 'La proposition de dividende, qui reflète le profil financier renforcé de la société ainsi que les perspectives positives de la direction pour l'année en cours, se traduirait par un versement total de dividendes de 585 millions d'euros', ajoute le groupe.

Valeurs associées ADIDAS XETRA -1.12%