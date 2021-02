Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas : Reebok pourrait être valorisé environ 1MdE Cercle Finance • 17/02/2021 à 09:51









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'élaboration de sa nouvelle stratégie, adidas a terminé son évaluation des alternatives stratégiques pour Reebok. À la suite de cet examen, la société a maintenant décidé d'entamer un processus visant à céder Reebok. À l'avenir, la société entend concentrer ses efforts sur le renforcement de la position de leader de la marque adidas sur le marché mondial des articles de sport. En conséquence, adidas va enregistrer les résultats de Reebok comme une activité à céder à partir du premier trimestre 2021. ' En 2019 sur les 23,64 MdsE de CA du groupe, Reebok représentait 1,74MdE, soit 7,4% du CA du groupe. Pour mémoire, adidas avait acquis Reebok pour 3,14MdsE en 2006 ' indique Invest Securities. ' Selon une source bancaire, Reebok pourrait aujourd'hui être valorisé environ 1MdE. La valeur comptable de Reebok dans les comptes d'adidas est de 842mE en 2019 après une dépréciation ' rajoute l'analyste.

