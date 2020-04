ADIDAS reçoit l'approbation pour un prêt syndiqué de 3 milliards d'euros

(AOF) - Adidas a annoncé, hier, l'approbation du gouvernement allemand pour la participation de la banque de développement publique du pays KfW, à un prêt renouvelable syndiqué d'un montant de 3 milliards d'euros aux conditions habituelles du marché afin de remédier aux graves conséquences de la propagation mondiale de la pandémie de coronavirus sur ses activités.

Le prêt syndiqué qui doit encore être conclu - un instrument de financement permettant aux emprunteurs d'accéder à un financement à plus grande échelle ainsi qu'une flexibilité en termes de tirages et de remboursements - comprend un engagement de prêt de 2,4 milliards d'euros de la KfW et 600 millions d'euros d'engagements de prêt d'un consortium de banques partenaires de la société. Le consortium est composé d'UniCredit, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Bank et Standard Chartered Bank.

L'une des conditions du prêt syndiqué est que la société suspende de facto le paiement des dividendes pendant la durée de la facilité. En outre, le conseil d'administration a récemment pris la décision d'arrêter le rachat des actions adidas et de renoncer à son bonus à court et long terme pour l'année 2020, qui représente au total 65 % de la rémunération annuelle cible. La composante bonus à long terme pour les prochains niveaux de direction au sein de la société sera également perdue pour l'année en cours. Tout cela est conforme à l'approche d'adidas en matière de gestion des liquidités dans l'environnement actuel.

"La situation actuelle pose un sérieux défi, même pour les entreprises saines " a déclaré Kasper Rorsted, son président-directeur général, il ajoute "nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger le bien-être à long terme d'adidas, de nos 60 000 employés et de nos partenaires, et nous mettons en œuvre de nombreuses mesures. Ces mesures comprennent la mise en place d'un contrôle strict des coûts et du fonds de roulement, la réduction de la rémunération des cadres, l'arrêt du programme de rachat d'actions ainsi que la suspension du paiement des dividendes. Mais en plus de cela, l'accès à des liquidités supplémentaires est essentiel pour surmonter cette crise. Nous rembourserons toute partie utilisée du prêt, y compris les intérêts et les frais, dans les plus brefs délais".

L'équipementier ajoute que l'évolution de l'épidémie de coronavirus et son impact sur les activités de l'entreprise ne peuvent être prévus pour l'instant. Par conséquent, Adidas n'est toujours pas en mesure de fournir des perspectives pour l'ensemble de l'année 2020 qui tiennent compte de cet impact. Dans ce contexte, il a été décidé d'avancer la date de publication des résultats du premier trimestre 2020 au 27 avril 2020, afin de tenir le marché informé des performances financières de la société dans les meilleurs délais.

Biens de consommation

Dans un environnement réglementaire de plus en plus étoffé, les groupes communiquent davantage sur leurs actions, notamment l'allégement des emballages. Nivea s'est fixé pour objectif d'intégrer 25% de contenants recyclés dans ses gammes vendues en Europe d'ici à 2025.

Beaucoup de marques proposent désormais des écorecharges. Ces sachets souples sont fabriqués à partir d'un film beaucoup plus fin qu'une paroi de flacon. En moyenne, un sachet de ce type permet d'économiser entre 70 et 80 % de plastique par rapport à un flacon. Toutefois cette recharge n'est pas recyclée, tout comme les tubes et les packagings de maquillage.

Les marques contribuent également au développement de nouvelles technologies de recyclage. Ainsi, L'Oréal a participé à l'augmentation de capital réalisé par Carbios, société française qui développe des procédés enzymatiques pour la biodégradation et le biorecyclage des plastiques. L'Occitane a, elle, conclu un partenariat avec Loop Industries, qui a développé un procédé breveté de recyclage chimique des plastiques.