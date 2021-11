Adidas : réalise un résultat net de 1,369 ME sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a augmenté de 24 % au cours des neuf premiers mois de 2021, grâce à une forte croissance à deux chiffres sur tous les marchés. Le chiffre d'affaires a progressé de 21% à 16,096 milliards d'euros (2020 : 13,294 milliards d'euros). La marge brute de la société a augmenté de 0,9 point pour atteindre 51,2% (2020: 50,4%) au cours des neuf premiers mois de 2021.

Le résultat net des activités poursuivies a atteint 1,369 milliard d'euros, reflétant une amélioration de plus de 1 milliard d'euros par rapport au niveau de l'exercice précédent (2020 : 318 millions d'euros). Le résultat par action des activités poursuivies s'est amélioré à 6,87 E (2020 : 1,61 E).

Le groupe indique au niveau des perspectives que la marge opérationnelle et le résultat net des activités poursuivies devraient atteindre l'extrémité inférieure des fourchettes précédemment communiquées, comprises entre 9,5% et 10% (marge opérationnelle) et entre 1,4 et 1,5 milliard d'euros pour le résultat net des activités poursuivies.

' Dans le même temps, en raison de coûts de chaîne d'approvisionnement nettement plus élevés et d'un mix de marché moins favorable, la marge brute devrait maintenant augmenter pour atteindre un niveau compris entre 50,5% et 51,0% en 2021 (auparavant: environ 52%) ' indique le groupe.