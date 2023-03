adidas: RBC relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 11:16

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur adidas de 111 à 130 euros, tout en maintenant son opinion 'performance en ligne avec le secteur' sur le titre.



Dans une note diffusée en début de matinée, le broker canadien estime que le dossier lui semble 'bien calibré' aux niveaux de cours actuels.



D'un côté, RBC dit avoir conscience des arguments en faveur du titre, que ce soit au niveau de l'amélioration de l'exécution, de la qualité de son équipe de management ou de la perspective d'une amélioration des produits et d'un réorganisation des activités de distribution en vue de reprendre des parts de marché.



Mais le courtier estime aussi que les effets du redressement en cours ne se matérialiseront pas avant la mi-2024 et que la remontée des marges se fera à un rythme plus lent que ce prévoit le marché à l'heure actuelle.



Il juge par ailleurs que le marché des équipements sportifs est désormais devenu 'plus concurrentiel' et privilégie dans cette optique les titres Nike et Puma, sur lesquels il affiche une opinion 'surperformance'.