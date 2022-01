Adidas: RBC passe à Surperformance information fournie par AOF • 11/01/2022 à 11:12



(AOF) - RBC a amélioré son opinion sur Adidas, passant de Performance en ligne à Surperformance, avec un objectif de cours de 325 euros. La banque canadienne constate que l'action de équipementier sportif est en baisse de 14% en valeur absolue et de 24% par rapport au MSCI Europe au cours des 12 derniers mois. Elle considère donc que le moment est approprié pour "devenir plus positif étant donné les perspectives soutenues par des catalyseurs positifs en 2022".



"Adidas a le potentiel d'entrer dans un cycle de produits positif qui, associé à des comparaisons faciles, à une reprise graduelle potentielle en Chine, à une meilleure disponibilité des produits et à des prix plus élevés, ce qui devrait permettre une accélération de la tendance des revenus en 2022. La valorisation relative est très favorable (par rapport à Nike et Puma)", explique RBC.





AOF - EN SAVOIR PLUS

La Chine devient le premier consommateur de cosmétiques français

Les exportations du secteur français de la cosmétique ont reculé de 11,8%, à 15,7 milliards d'euros en 2020. La crise sanitaire a désorganisé la production et la logistique de la filière, qui conserve néanmoins sa position de deuxième contributeur au solde positif du commerce extérieur. La France maintient également sa place de leader mondial du secteur (24 % de parts de marché).

Dans un mouvement similaire à celui de l'industrie du luxe , la Chine est devenue le premier marché, devant l'Allemagne et les Etats-Unis. En 2020, les exportations vers ce pays ont bondi de 20,7%, alors qu'elles reculaient de 15% vers les Etats-Unis et de 24% vers l'Allemagne. D'après la Fédération des entreprises de la beauté, la Chine est de loin le premier acheteur de rouge à lèvres français, avec plus d'un rouge à lèvres sur quatre exportés.