adidas: prévisions relevées après un 2ème trimestre solide

(CercleFinance.com) - adidas a relevé mercredi ses objectifs annuels après avoir réalisé une performance meilleure que prévu au deuxième trimestre grâce au succès de sa gamme 'lifestyle', à de moindres recours aux promotions et à une baisse de ses coûts.



Le bénéfice d'exploitation de l'équipementier sportif allemand a atteint 346 millions d'euros sur la période avril-juin contre 176 millions il y a un an.



La marge brute au niveau du groupe a atteint 50,8%, contre 50,9% un an plus tôt, mais la société dit avoir tiré parti d'une forte amélioration de la marge de la marque adidas elle-même.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 9% à 5,82 milliards d'euros, dont une croissance de 11% à taux de change constants.



Pour 2024, adidas dit désormais anticiper une croissance de ses ventes à taux de changes constants proche des 10%, mais inférieure à ce seuil, contre une prévision de plus de 5% annoncée précédemment.



L'entreprise table également sur un bénéfice opérationnel de l'ordre d'un milliard d'euros, et non plus de 700 millions d'euros, pour l'ensemble de l'exercice.



Suite à cette annonce, l'action grimpait de plus de 4% et signait l'une des plus fortes hausses de l'indice paneuropéen Europe STOXX 600.





Valeurs associées ADIDAS 237,50 EUR XETRA +3,85%