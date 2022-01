Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas: première tranche du programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 10:57









(CercleFinance.com) - adidas a annoncé lundi le lancement de la première tranche de son programme de rachat d'actions officialisé en fin d'année dernière.



Dans un communiqué, l'équipementier sportif allemand dit avoir l'intention de racheter jusqu'à un milliard d'euros de ses propres titres au cours du premier trimestre de l'année.



Au total, adidas s'est donné comme objectif de racheter quelque quatre milliards d'euros de ses actions à horizon 2025.



En tenant compte du montant d'un milliard d'euros déjà consacré aux rachats d'actions l'an dernier, ce sont quelque cinq milliards d'euros qui se destinent aux opérations de rachats de titres, fait-il valoir.



adidas souligne par ailleurs vouloir redistribuer à ses actionnaires la 'plus grande partie' du montant devant être généré par la cession de sa marque américaine Reebok, dont la finalisation est prévue au premier trimestre.



Comme il en a pris l'habitude, adidas prévoit d'annuler la majeure partie des actions qui seront rachetée dans le cadre du programme.





