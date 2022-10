Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 15:35









(CercleFinance.com) - Adidas végète à l'équilibre et sous-performe ainsi le DAX de Francfort, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 160 à 115 euros sur le titre du fournisseur d'articles de sport.



'Nous identifions peu de catalyseurs autres qu'un changement bien apprécié dans la direction ou l'arrivée à bord d'un investisseur activiste', affirme Stifel après le nouvel avertissement de résultats lancé en fin de semaine par le groupe allemand.





