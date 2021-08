Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client adidas : objectifs revus en hausse, mais le titre chute information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 10:06









(CercleFinance.com) - adidas a relevé jeudi ses objectifs pour 2021 après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre de son exercice. L'équipementier sportif explique qu'il anticipe dorénavant une croissance de son chiffre d'affaires annuel, ajusté des effets de change, de l'ordre de 20% et non plus située entre 15% et 20%. Le groupe allemand projette par ailleurs un bénéfice net tiré des opérations poursuivies de 1,4 à 1,5 milliard d'euros, contre une précédente prévision établie entre 1,25 et 1,4 milliard d'euros. Sur le deuxième trimestre, son chiffre d'affaires ajusté a bondi de 55% pour un résultat net qui est repassé dans le vert, à +387 millions d'euros contre une perte de 243 millions d'euros un an plus tôt. Ces performances sont supérieures aux attentes du consensus. Malgré ces annonces, le titre adidas était fortement orienté à la baisse jeudi dans les premiers échanges à la Bourse de Francfort. A 10h00, l'action décrochait ainsi de 4,7% alors que l'indice STOXX Europe 600 des valeurs liées à la consommation ne cédait que 0,7%. Dans une note de réaction, les analystes de RBC évoquent un relèvement d'objectifs 'modeste', voire pouvant être jugé 'prudent' par la communauté financière. Cela n'empêche pas le titre d'afficher encore 7% de hausse depuis le début de l'année.

Valeurs associées ADIDAS XETRA -4.04%