adidas: nouvel avertissement sur résultats, le titre baisse information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 11:27









(CercleFinance.com) - adidas a annoncé mardi soir avoir abaissé ses objectifs annuels pour la deuxième fois de l'année, le groupe allemand pâtissant notamment d'une timide reprise de l'activité en Chine suite aux récentes mesures de confinement.



Pour l'ensemble de l'année, l'équipementier sportif dit ne plus tabler que sur une marge opérationnelle de l'ordre de 7% cette année, contre une précédente prévision située autour de 9,4%.



Conséquence, sa prévision de bénéfice net pour 2022 passe autour de 1,3 milliard d'euros, au lieu de la fourchette de 1,8 à 1,9 milliard d'euros envisagée jusqu'ici.



'La révision en baisse des objectifs du groupe était attendue en raison de la situation en Chine, mais l'abaissement des prévisions de marges surprend quand même par son ampleur', régit un analyste.



adidas avait averti une première fois sur ses résultats au mois de mai, à l'occasion de la publication de ses résultats de premier trimestre.



L'action, qui perdait 5% mercredi matin suite à ces annonces, accuse une baisse de 36% depuis le début de l'année contre un recul de 17% pour l'indice DAX des grandes capitalisations allemandes.





