adidas: nouveau partenariat avec la maque fitness Les Mills

(CercleFinance.com) - adidas a annoncé mercredi la signature d'un nouveau partenariat avec la société néo-zélandaise de fitness Les Mills, avec laquelle il compte mettre en place une offre commune.



L'équipementier sportif allemand explique qu'il va proposer aux 300 millions de membres de son programme préférentiel adiClub des solutions d'entraînement immersives et personnalisées, ainsi qu'une série d'avantages exclusifs.



Dans le cadre du partenariat, les derniers vêtements, chaussures et accessoires d'entraînement haute performance d'adidas seront portés par les coachs Les Mills.



Le partenariat doit également englober des expériences de training basées sur l'innovation numérique, notamment via l'organisation de séances d'entraînement dans de grandes villes du monde entier.



Après la tenue en octobre 2022 d'un événement commun ayant réuni quelque 5000 participants filmé en réalité virtuelle, adidas et Les Mills prévoient de créer de nouveaux parcours sportifs cette année avec la tenue d'événements à Singapour, Los Angeles, Stockholm, Paris et Barcelone.





