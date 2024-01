Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: net recul du titre, un broker dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 17:13









(CercleFinance.com) - adidas cède près de 3% à Francfort, alors que Bernstein a dégradé jeudi son opinion sur le titre, passant de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le marché' avec un objectif de cours réduit de 205 à 200 euros.



Dans une étude consacrée au secteur de l'habillement et de la distribution, l'analyste estime que les prévisions établies par le marché sur l'équipementier sportif sont trop élevées au titre du premier semestre.



Il dit notamment s'inquiéter de la faiblesse des commandes passées par les grands distributeurs de la marque - qui représentent rien qu'à eux 70% de l'activité - et de la fébrilité générale de la demande des consommateurs.



Dans ces conditions, les prévisions du groupe allemand sont appelées à décevoir, prédit Bernstein, qui dit néanmoins continuer à apprécier adidas dans une optique de long terme.



Dans l'immédiat, le bureau d'études préfère se tenir à l'écart de la valeur en prévision d'une correction, une positionnement 'tactique' qui ne devrait pas l'empêcher de se montrer plus constructif prochainement.





